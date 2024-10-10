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Kayıp Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu

Van'da öğrenim yurdunu terk ederek sahile çakıl toplamaya gittiğini söyleyen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Rojin Kabaiş'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan araştırmalar sonucunda Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlenen bir başörtüsünün Van Gölü kıyısına vurduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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Kayıp Rojin Kabaiş ile ilgili flaş gelişme! Bakan Yerlikaya duyurdu
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Van'da günlerdir kayıp olarak aranan Rojin Kabaiş'le ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Gölü kıyısında Rojin Kabaiş'e ait olduğu belirlenen bir başörtüsünün bulunduğunu açıkladı.

13 gündür Rojin'den haber alınamıyor

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a gelip, 25 Eylül günü yurda yerleşmişti. 27 Eylül 2024 günü ise kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere ayrılırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde üstünde eşofmanları olan ve turnikeden geçtiği sırada telefonla ilgilendiği görülen Rojin'den 13 gündür haber alınamıyor.

Van Gölü sahilinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Van​ Gölü kıyısında Rojin'e ait başörtüsü bulunduğunu duyurdu. Bakan Yerlikaya, “Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

 

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