Rönesans Holding 6 bin kişilik barınma desteğine 10 bin kişi daha ekliyor

ANKARA(EKONOMİ)

Depremin ilk gününden itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla insani malzemeleri buralara yönlendiren Rönesans, iki hafta içinde Malatya’da 2000 kişilik konteyner kent kurulumunu tamamladı. Aynı zaman diliminde depremin etkilediği diğer illere ise 4078 kişiye geçici barınma imkanı sağlandı.

Rönesans bünyesindeki gönüllü arama kurtarma ekibi deprem bölgesinde 23’ü çocuk olmak üzere 189 kişiyi enkazdan canlı olarak kurtardı.

Malatya Yaşam Kent projesini, Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi’nin yanındaki 6.5 dönümlük araziye kuran Rönesans, burada mobil duş, çocuk oyun alanları, sıcak yemek hizmetiyle acil ihtiyaçları karşılıyor

Şirket ayrıca Adıyaman ve Malatya’da 2000 konteynerden oluşan 10000 kişilik geçici yaşam alanına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Rönesans Holding’den yapılan açıklamada, “Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi, Yenice Koordinasyon Merkezi, Kahramanmaraş Piazza AVM Bölge Koordinasyon Merkezi, Adana Şehir Hastanesi Projesi ve Gaziantep Şehir Hastanesi Projesi’nde 2.000 kişilik Rönesans gönüllüsü ile depremzedelerin acil insanı ihtiyaçları karşılanırken, uzun vadeli sürdürülebilir çözümler için adımlar atılmaya başlandı” ifadeleri kullanıldı.