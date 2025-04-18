RTÜK Başkanı'ndan YouTube yayıncılarına uyarı: Denetimler artacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Sabah Gazetesi’nin YouTube kanalında yayımlanan bir programa konuk oldu. Programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısından YouTube yayınlarının lisanslanmasına kadar birçok konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Denetimlerin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor"

Ebubekir Şahin, YouTube üzerindeki denetimlerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Lisanstan kaçmak amacıyla yurt dışından yayın yapmayı deneyenler için önlemler alınabilir. Bu çok zor bir şey değil. BTK bu konuda devrede" şeklinde konuştu.

"Bizleri 'cezacı başkan' konumuna düşürüyorlar"

Şahin, RTÜK'ün yayıncı kuruluşlara verdiği cezalarla ilgili, "Ben her zaman söylüyorum RTÜK Başkanı olarak ceza verdim diye göğsünü gere gere gezen bir insan değilim. Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum, ama yapacak bir şey yok. Maalesef yayıncılarımız yaptıkları hatalarıyla bizleri 'cezacı başkan' konumuna düşürüyorlar her seferinde. Buna yapacak bir şey yok, işimizin cilvesi" ifadelerini kullandı.

"Tamamını kabul etmemiz mümkün değil"

RTÜK Başkanı Şahin, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına nasıl bakıyorsunuz?' şeklindeki soruya ilişkin de şunları belirtti: "Tamamını kabul etmemiz mümkün değil. Ben Sayın Özgür Özel'in de bunu çok iyi anladığını düşünmüyorum. Kendisi de ‘o anda öğrencilerden gelen bir tepki oldu, onu da söyledim’ dedi. Milyonları harekete geçirecek bir takım söylemlere, hele hele bir ana muhalefet partisinin başındaki bir genel başkanın daha dikkatli davranması gerektiğini şahsım olarak düşünüyorum. Hiçbir radyo ve televizyonun veya bize bağlı olan bir yayın kuruluşunun bu anlamda boykot sebebiyle hedef gösterilmesini benim kabul etmem mümkün değil. Zaten kabul de etmedik. Yapılan boykot da yerine ulaşmadı. Hem reytinglerde hem de ölçümlerle daha sonra gördükçe daha fazla insan sahip çıktı."