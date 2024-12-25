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Saadet, Gelecek, DEVA uzlaştı! Kasap, CHP'ye dönüyor

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın AK Parti'ye geçmesiyle Saadet Grubu 19 milletvekiline düştü ve grup sayısını tamamlamak için DEVA Partisi ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerin ardından Saadet Partisi, DEVA ile 3’lü ittifak için uzlaşmaya vardı. Saadet Grubu’nun yeniden şekillenmesiyle CHP, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı partisine geri dönmesi için davet etti. Kasap’ın yeni yılda CHP'ye geçecek.

Haber Merkezi
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Saadet, Gelecek, DEVA uzlaştı! Kasap, CHP'ye dönüyor
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Yaklaşık 1 yıl önce TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde konuşması sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in ölümünün ardından Saadet Partisi düşmüştü. 10 Saadet Partisi, 10 Gelecek Partisi milletvekilinin katılımıyla oluşan Saadet Grubu’nun devamı için devreye CHP Genel Başkanı Özgür Özel girdi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı geçici olarak Saadet Partisi’ne gönderen Özel, grubun devamı için her zaman destek olacağını da söylemişti.

Saadet grubu, DEVA ile uzlaşmaya vardı

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergel'in haberine göre Kasap’ın katılımıyla yeniden grup sayısını tamamlayan Saadet Grubu’nun eksik sayıyı tamamlamak için DEVA Partisi ile görüşmeleri de yaklaşık 1 yıldır sürüyordu. Ancak bu görüşmelerden sonuç alınamadan, Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı’nın istifa ederek AK Parti’ye geçmesi tüm hesapları bozdu. Bu gelişmenin ardından 19 milletvekili sayısına düşen Saadet Grubu, 15 milletvekili bulunan DEVA ile 3’lü ittifak için uzlaşmaya vardı.

Kasap, CHP'ye geri dönüyor

3’lü ittifak ile tekrar DEVA-Saadet-Gelecek Partisi’nin Meclis’e döneceğini belirten CHP’li yetkililer, Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ı tekrar partisine dönmesini istediler. Böylece geçici görevle Saadet Partisi’ne gönderilen Kasap’ın CHP’ye dönüşü kesinleşti.

Konuya ilişkin Gerçek Gündem’in sorusunu yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Saadet Grubu’nun 3 parti ile geri döneceğini düşündüklerini belirtirken, Kasap’ın CHP’ye geri döneceğini doğruladı. Kasap’ın dönüşünün, yeni yılın başında gerçekleşeceği öğrenildi.

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