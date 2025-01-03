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Saadet Partisi'nden TÜİK eleştirisi: Israrla enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor

TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından siyasi partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TÜİK’in enflasyon verilerini eleştirerek, enflasyonun düşük gösterilmesinin emekli ve memurların haklarının çalınması anlamına geldiğini belirtti. Arıkan açıklamasında "İktidarın bilerek yükselttiği enflasyonu, TÜİK ısrarla düşük göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Saadet Partisi'nden TÜİK eleştirisi: Israrla enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor
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TÜİK'in aralık enflasyonunu açıklamasının ardından siyasi partilerden verilere ilişkin eleştiriler gelmeye devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileriyle ilgili olarak kurum önünde açıklamalarda bulundu.

"İTO, ENAG ve TÜİK rakamları arasında büyük fark var"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verileriyle TÜİK'in açıkladığı rakamlar arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti.

"Enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor"

Arıkan yaptığı açıklamada "Milyonlarca emekli ve memurun maaşının belirleneceği bir dönemde, enflasyon rakamlarının bu kadar düşük gösterilmesi, halkın cebinden açıkça haklarının çalınması anlamına gelir. Ülkemizdeki yüksek enflasyon ve hızla derinleşen yoksulluk, Eylül 2021'den itibaren iktidarın bilinçli olarak uyguladığı politikaların bir sonucudur. Şimdi ise, iktidarın bilerek yükselttiği enflasyonu, TÜİK ısrarla düşük göstermeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜİK'in görevi halk için adaletli veri sunmak"

Arıkan, TÜİK'in görevinin halk için adaletli veri sunmak olduğunu vurgularken açıklanan enflasyon rakamlarının bu amaca çok uzak olduğunu açıkladı.

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