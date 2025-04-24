Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan deprem açıklaması: Tedavi görenlerin hayati tehlikesi yok
6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan sağlık çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "İkincil yaralanmadan tedavi görenlerin hayati tehlikesi yok." dedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan sağlık çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Tedavi gören vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır"
Bakan Memişoğlu, "İkincil yaralanmalar nedeniyle tedavi gören vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada çalışmaya devam ediyor," dedi. Bakan, depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü belirtti.