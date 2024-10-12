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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Kars'ta

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kars’a geldi. Bakan Memişoğlu’nu Kars Valiliği ziyaretinde Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kurum ve daire müdürleri karşıladı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Kars'ta
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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu Kars Valiliği ziyaretinde Vali Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, 65. Hükümet'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kurum ve daire müdürleri karşıladı.

Bakan Memişoğlu'ndan E-nabız açıklaması

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, “Baktığın zaman dünyanın çok gelişmiş ülkeleri, binlerce insana aşı kartı veremezken, biz saniyesinde bu sistem üzerinde insanlara aşı kartı verdik. Birçok spekasyonlar yapıldı. Ülkenin sahip olduğu değerleri, bu güzel işleri nifak sokarak, onları küçümseyerek veya başka yönlere çekiyorlar. E-nabızın verilerinin hiçbir yerde satılma, verilme ve görülme izni yoktur” dedi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra Kars Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Memişoğlu, Başkan Ötüken Senger’den brifing aldı.

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