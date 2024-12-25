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Sağlık Bakanlığı 120. dönem ataması: Uzman, pratisyen ve hekim boş kadro listesi yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, 909'u pratisyen, 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekimin atama yerlerini belirleyecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na ilişkin boş kadroları yayımladı. Tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanlığı 120. dönem ataması: Uzman, pratisyen ve hekim boş kadro listesi yayımlandı
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Sağlık Bakanlığı, 909'u pratisyen, 1019'u uzman olmak üzere toplam 1928 hekimin atama yerlerini belirleyecek 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası'na ilişkin boş kadroları yayımladı. 

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, boş kadrolara ilişkin tercih başvuruları, 27 Aralık saat 18.00'e kadar "ekip.saglik.gov.tr" adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Değerlendirme nasıl yapılacak? 

İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 30. maddesi uyarınca "Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere, görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır" hükmü çerçevesinde değerlendirilecek.

İşte tercih takvimi 

Tercih başvurusu için tıklayın 

Boş kadrolar için tıklayın 

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