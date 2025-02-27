Sağlıkta yeni düzenlemeler yolda! Bakan Memişoğlu: Ödeme sistemleri üzerinde çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Bakan Memişoğlu sahte içki ölümleri, hastanelerde randevu sorunu ve aile hekimlerinin eylemleri başlıklarında önemli mesajlar verdi.

“Sahte içki ile ilgili eczane ve depolarda denetim yapılıyor"

Sahte içki tüketimi nedeniyle yılbaşından bu yana 152 kişi hayatını kaybetti. 445 bin 16 litre sahte içki ele geçirildi. Memişoğlu, sahte içki yapımında kullanılan metil alkol bulundurma yetkisi olan eczane ve depolarda denetimler yapıldığını açıkladı.

Hastanelerde randevu sorunu

Hastanelerde bekleyen randevu oranının yüzde 60 azaldığını da söyleyen Memişoğlu, aile hekimliğini çok önemsedikleri bir meslek grubu olduğunu diler getirip "Son iş bırakma eyleminde aile hekimlerimizin yüzde 80’i bu uygulamaya ve iş bırakmaya dahil olmadılar. Dezenformasyona inanmadılar. Biz tabii ki eleştirileceğiz, tabii ki bazıları tepki duyacaktır. Biz hekimlerin tepki duymaması için uğraşıyoruz" dedi.

Sağlıkta yeni düzenlemeler yolda

Memişoğlu, özel hastaneler ve aile hekimliği yönetmeliklerinde yapılan değişikleri takiben yeni mevzuat değişiklikleri hazırlığında olduklarını da anlattı.

Bakan Memişoğlu şunları söyledi:

"Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği mevuzatsal çalışma içindeyiz." açıklamasında bulunan Memişoğlu, "En büyük çalışmalarımızdan biri ödeme sistemleri. İçinde maliye ve çalışma bakanlıkları ile çalışma içinde olacağız" dedi.

Memişoğlu, "Ayaktan teşhiste muayenehane, tıp merkezi, poliklinikler bunlar farklı, bunları revize ediyoruz. Standartlarını daha yükseltecek, denetim mekanizmalarını biraz daha oluşturacak sistem getireceğiz. Birkaç hafta içinde bunu yayımlayacağız" diye konuştu.