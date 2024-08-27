Sakarya'da denize girişler yasaklandı
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler yasaklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
Vatandaşlara uyarıda bulunuldu
Kaymakamlıklar tarafından, elverişsiz şartlar nedeniyle 3 ilçede denize girişlere izin verilmiyor. Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Gündem