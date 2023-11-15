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Sancaktepe'de taksici cinayeti

İstanbul Sancaktepe'de bir taksi sürücüsü, aracında vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi
AA
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Sancaktepe'de taksici cinayeti
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Fatih'te taksicilik yapan N.T'den haber alamayan çalışma arkadaşları, GPS sistemi üzerinden Sancaktepe Paşaköy'de olduğunu belirledikleri taksinin yanına gitti. 

N.T'yi silahla vurulmuş halde şoför koltuğunda hareketsiz bulan arkadaşları, jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde N.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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