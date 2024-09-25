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Şanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdü

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde traktörle geri manevra yapan baba, fark etmediği 4 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne sebep oldu.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdü
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Feci olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı.

İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.’nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuk kurtarılamadı

Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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