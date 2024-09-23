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Şanlıurfa'da korkutan dev hortum kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da sağanak yağış sonrası Atatürk Barajı Göleti'nde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi
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Şanlıurfa'da korkutan dev hortum kameralara yansıdı
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Şanlıurfa ve ilçelerinde iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, bölgedeki yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Metrelerce yükseklikte hortum oluştu

Akşam saatlerinde Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölleti'nde sağanak yağış sonrası metrelerce yükseklikte dev hortum oluştu. Bölgede tedirginliğe neden olan hortum, bir süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan dev hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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