Sapphire AVM kapandı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Kiler Holding iştiraklerinden Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından 250 milyon dolar yatırımla 2011 yılında hayata geçirilen ve o dönem 261 metre anten yüksekliğiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en yüksek binası olan Sapphire’in AVM kısmı kapandı. Uzun süredir ofis olması ile ilgili hazırlıkların sürdüğü Sapphire’de yıl başından bu yana devam eden tadilat ve tamirat işlemlerinin tamamlandığını söyleyen Kiler Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Kiler, bir ay içinde ofis kiralamalarına başlanacağı bilgisini verdi. Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank’a satılmış, 2021’de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı. Bu durumda nedeni ile Sapphire AVM tartışmaların odağında yer almıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM’yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmıştı. Yıl sonunda kalan tek marka olan Tiffany de ocak ayı itibari ile Sapphire’deki mağazasını kapatmıştı.

Ofis bloklarında doluluk oranı yüksek

Ümit Kiler, bu kararı almalarındaki nedenleri şöyle açıkladı: “Sapphire’in de bulunduğu Levent bölgesinde önemli oranda AVM yoğunluğu var. Sapphire’in AVM kısmında ziyaretçi sayısı da önemli oranda düşmüştü çok iş yapmıyordu. Daha verimli hale getirme noktasında ise ofis fikri ön plana çıktı. Kiracılarımız ile bir bir görüşerek anlaşmalı bir şekilde yollarımızı ayırdık. Son kalan marka da ocak ayı itibari ile AVM’deki mağazasını kapattı ve biz de çalışmalara başladık. 3-4 ay süren çalışmada son aşamaya geldik. Bir ay içinde pazarlama ekibimiz kiralama işlemlerine başlayacak. O hatta AVM’den çok ofise ihtiyaç var” dedi. Levent Büyükdere hattı AVM kadar ofis yoğunluğu ile de göze çarpan lokasyonlardan biri. Bölgede Türkiye’nin en büyük bankalarının da genel merkezleri bulunuyor. Bunlardan Yapı Kredi Bankası’nın da risk raporu kapsamında yıkılmasının gündemde olduğunu anlatan Kiler, ofislerde doluluk oranlarının çok yüksek seviyede olduğunu hatta bölgedeki vilların bile ofise dönüştürüldüğünü dile getirerek ofis arzına önemli oranda cevap vereceklerini dile getirdi.

Seyir terasında işler yolunda

İstanbul Sapphire AVM’de 173 bağımsız bölümün yanı sıra 200’ün üzerinde mağaza ve 4 katlı bir otopark yer alıyordu. Kapılarını açtığı 2011 yılında 236 metre yüksekliğiyle Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek binası olan İstanbul Sapphire, seyir terası, Sapphire Çarşı ve rezidanstan oluşan bölümleri ile kentin simgeleri arasına girmeyi hedeflemişti. Ümit Kiler, seyir terasında ise işlerin gayet yolunda gittiğini söyledi. Ziyaretçi sayısında herhangi bir kayıp yaşanmadığını belirten Kiler, giriş kısmı ayrılan seyir terasında önümüzdeki dönemde çok daha fazla sayıda ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplam 165 bin 169 metrekarelik inşaat alanına sahip Sapphire’de 10 katı zemin altı olmak üzere toplam 66 kat bulunuyor. 30 metre anten ile yüksekliği 261 metreye erişen binanın ana fonksiyonları olarak kamuya açık bir alışveriş merkezi ve otoparka ek olarak rezidans kulesi de yer alıyordu. Otoparklar zemin altındaki 6 katta, alışveriş merkezi ise zemin altındaki 4 katta ve zeminde yer alıyordu. İşte bu 4 kat ve zemin kat bundan böyle ofis olarak hizmet verecek.