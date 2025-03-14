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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı

İstanbul'da, DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle dört ilçe belediyesine yönelik soruşturmada, aralarında Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Haber Merkezi
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Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyelerdeki usulsüz ihalelerle terör örgütü DHKP-C’ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon başlattı.

2014 ile 2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ilaleler suçlamaya gerekçe gösterildi.

Yürütülen çalışmayla Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu iddia edildi.

Başsavcılık talimatıyla 34 şüpheli gözaltına alındı.

12 kişiye tutuklama

Şüphelilerden eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İsmail Erdem, Melih Morsümbül, Mahmut Serdar Kızılay, Kalender Özdemir, Sinan Çetiz, Haydar Battal, Yunus Bolukoç, Ahmet Serdar Demirtaş, Dursun Ceylan, Kaya Emir Dönmez ve İhsan Bulut'un "terör örgütünü finanse etmek" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

İsmail Yalnız, Muhittin Yetimler, Necati Demirci ve Hatice Yazlık'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilirken, diğer şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

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