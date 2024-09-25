  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sarıyer'deki yol yalısı rekor fiyata satılığa çıkartıldı
Takip Et

Sarıyer'deki yol yalısı rekor fiyata satılığa çıkartıldı

Sarıyer Büyükdere'deki bir 4 katlı yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sarıyer'deki yol yalısı rekor fiyata satılığa çıkartıldı
Takip Et

Sarıyer Büyükdere'deki bir yol yalısı 625 milyon lira rekor fiyatla satılığa çıkartıldı. 4 katlı yalının, 550 metrekarelik arazide, 900 metrekare kullanım alanına sahip olduğu öğrenildi.

550 metrekarelik bir arazi üzerinde 

Sarıyer Büyükdere'de Piyasa Caddesi'nde bulunan yol yalısı 625 milyon liradan satışa çıkarıldı. Rekor fiyat istenen yalı, Sadberk Hanım Müzesi ile Surp Boğaz Klisesi arasında kalıyor. 550 metrekarelik bir arazi üzerinde brüt bin 200 metrekare, net 900 metrekare kullanım alanına sahip 4 katlı yalıda, 11 oda, 2 salon ve 5 banyo bulunuyor. Açık yüzme havuzu da bulunan boğaz manzaralı olan yalının tarihi eser statüsünün bulunmadığı öğrenildi.

Şanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdüŞanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdüGündem

 

Ata Yatırım’ın yeni CEO’su Alphan Akiz olduAta Yatırım’ın yeni CEO’su Alphan Akiz olduŞirket Haberleri

 

Gündem
Şanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdü
Şanlıurfa'da feci olay! 4 yaşındaki oğlunu yanlışlıkla öldürdü
CHP Karabük Milletvekili Akay: TVF’nin Türk Telekom için çektiği kredi 8 ayda 5 milyar lira arttı
CHP Karabük Milletvekili Akay: TVF’nin Türk Telekom için çektiği kredi 8 ayda 5 milyar lira arttı
Deprem malzemelerini stoklayıp satan 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı
Deprem malzemelerini stoklayıp satan 1'i öğretmen 4 kişi tutuklandı
Sevgilisinin kripto hesabına sızdı! 125 bin dolar sanal parasını çaldı
Sevgilisinin kripto hesabına sızdı! 125 bin dolar sanal parasını çaldı
Akran zorbalığı TBMM gündeminde: Komisyon kuruldu!
Akran zorbalığı TBMM gündeminde: Komisyon kuruldu!
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! Yüzde 40'ın altına düştü
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarında alarm! Yüzde 40'ın altına düştü