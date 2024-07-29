Şarkıcı Tuğba Ekinci hakkında soruşturma
Bir ödül töreninde yaptığı konuşmadan dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla Tuğba Ekinci hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
İHA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada yer alan videoda şarkıcı Tuğba Ekinci'nin sahne aldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.
Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde, yapılan konuşmanın bütününün temin edilerek çözümünün yapılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazıldığı öğrenildi.
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