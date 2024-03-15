Seçim kilidinin anahtarı 16 milyon emekli mi olacak?

Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdür Hüseyin Gökçe, yerel seçim çalışmaları sürerken, özellikle büyükşehirlerde partilerin adaylarının 16 milyon emekliye yönelik birçok vaatte bulunduğunu hatırlatarak, bu vaatlerinin dozunun her geçen gün arttığına dikkat çekiyor.

Vaatlerin, nakit akışı, bazı hizmetlerden ücretsiz yararlanma gibi her geçen gün çeşitlendiğine de değinen Gökçe, ‘Ankara Günlüğü’nde kaleme aldığı yazıda şu görüşlere yer verdi:

“Türkiye 31 Mart’ta, yani genel seçimlerden 10 ay sonra yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Siyasi partiler ise liderler ve adaylar bazında tüm ağırlıklarını seçime vermiş durumdalar. Geçmiş yıllarda ülke genelinde adeta travma yaratan seçim araçlarından yayılan müzikler, bu seçim döneminde çok fazla gözlenmiyor.

Seçim yaklaştıkça içerik değişiyor

Seçim yaklaştıkça siyasi partiler ve adayların seçmene yönelik vaatleri de gözle görülür şekilde artıyor. Ancak bu seçimde önceki yerel seçimlerden farklı olarak adayların verdikleri vaatlerde dikkat çekici bir içerik değişimi yaşanıyor. 16 gün sonra gerçekleştirilecek seçimlerde adaylar altyapı yerine doğrudan, çeşitli gruplara yönelik mesajlar verip, onların durumlarını düzeltecek vaatlerde bulunuyorlar.

Emekliler ön planda tutuluyor

Bu kapsamda kuşkusuz ön plana sayıları 16 milyona aşan emekliler çıkıyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok ilde belediye başkanlığına aday olanlar emeklilere yönelik doğrudan nakit akışı sağlayacak destekler yanı sıra bazı hizmetlerden de ücretsiz veya indirimli yararlanmalarına yönelik taahhütlerde bulunuyorlar. Sayıları emekliler kadar olmasa da milyonları aşan öğrenciler için de doğrudan nakit destek dahil pek çok vaatler veriliyor. Aslında merkezi hükümetlerin veya hükümet adaylarının programlarında olması gereken emekliler, yerel seçimlerde radara girmiş durumdalar.

“Küçük şehirlerde ve ilçelerde yaşayan emekliler ne olacak?”

Şunu da eklemekte fayda var ki aslında merkezi hükümetin yükümlülüğünde olan konuları üzerine vazife olarak gören yerel yöneticiler veya yönetmeye aday olanların, vaatlerini belirlerken aynı sosyoekonomik koşullara tabi diğer illerde yaşayan grupları da düşünmeleri gerekiyor.

Emeklilere verilecek desteğe yönelik herhangi bir itirazımız yok. Ancak büyükşehirlerde yaşamayan, veya büyük şehirlerde geçinemediği için başka illere göç eden emeklilerin durumu ne olacak?

Dozaj gittikçe artırılıyor

Bu vaatlerin seçmende karşılığı olup olmadığını, kimin vaadine daha çok inandığını 16 gün sonra öğreneceğiz. Ancak şimdiden şunu söyleyebiliriz ki eğer adaylar seçim öncesi verdikleri vaatleri, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra unutmazlarsa, büyük şehirlerde yaşayan emeklilere sınırlı da olsa kaynak aktarılmış olacak.

Nüfus olarak Türkiye’nin tam yüzde 25’ini oluşturan İstanbul ve Ankara’da kazanılacak belediye başkanlıklarının genel siyasete de büyük etki yaratacağını göz önünde bulundurduğumuzda aslında, verilen vaatlerde dozajın giderek yükselmesini garip karşılamamamız gerekiyor.