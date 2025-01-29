Seda Selek ve Serhan asker serbest bırakıldı

Gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek serbest bırakıldı. İki gazeteci hakkında yurt dışı yasağı ve imza şartı getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adını açıkladığı bilirkişiyle yaptığı görüşmeyi yayınladığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Barış Pehlivan, dün Halk TV'nin İstanbul'daki binasında gözaltına alınmıştı. Pehlivan'ın ardından programın sunucusu Seda Selek İstanbul'da, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker Ankara'da gözaltına alındı.

Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker bu sabah adliyeye sevk edildi. Pehlivan, Selek ve Asker'in savcılık ifadeleri tamamlandı.

Savcılık, Seda Selek ve Serhan Asker’i adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Selek ve Asker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın Pehlivan hakkındaki kararı bekleniyor.

Seda Selek'ten ilk açıklama geldi

Seda Selek, serbest bırakıldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Selek, "24 saat zor geçti. Herhalde hayatımın en uzun 24 saatiydi. Biraz yorgunum, uykusuzum. Arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Aklım ve gönlümün yarısı orada. Yakından takip ediyorum. Umarım iyi haberler gelecek" dedi.