Selden etkilenenlere 15 bin TL destek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara 15 bin liraya kadar yardım yapılacağını açıkladı. Yardımların 10 bin TL'si AFAD'dan, 5 bin TL'si Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece sele sebep oldu. Yaşanan felakette 2 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kaymakamlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen İstanbullulara AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da 5 bin TL olmak üzere hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.