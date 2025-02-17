Sendikada silahlı saldırı: Şube başkanı, şube sekreterini öldürüp intihara kalkıştı

Ankara'nın Kızılay semtindeki İzmir Caddesi’nde bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şubesi’nde yaşanan olayda, şube başkanı, şube sekreterini öldürdü, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Ankara'nın Kızılay semtindeki İzmir Caddesi'nde bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası'nda silahlı saldırı yaşandı. Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Şube Başkanı Ilgan, Erdinç Koç’a tabancayla ateş ederek öldürdü, ardından aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Deniz Ilgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

"Deniz Ilgan yoğun bakımda"

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Atar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük , bugün Ankara’da Sendikamızın Anadolu Şubesi’nde maalesef talihsiz acı bir olay yaşanmıştır. Sendikamızın Şube Sekreteri Erdinç Koç silahla vurularak vefat etmiştir. Şube başkanı Deniz Ilgan ise muhtemel intihar sebebiyle ağır yaralı olarak Gazi hastanesi yoğun bakımda tedaviye alınmıştır. Savcılık soruşturması sonrası kamuoyuna gerekli, ayrıntılı bilgi verilecektir" dedi.