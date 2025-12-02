Şener Üşümezsoy'dan Acun Ilıcalı itirafı: Aramızda kan davası gibi bir durum var

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programında önemli değerlendirmelerde bulundu. Program sırasında Üşümezsoy’a, yeni sezonu merak edilen “Survivor”a katılıp katılmayacağı sorulduğunda dikkat çeken bir yanıt verdi.

Üşümezsoy, “Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan falan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu” dedi

"Aramızda kan davası gibi bir durum var"

Üşümezsoy, iddialı Survivor çıkışının ardından programın yapımcısı Acun Ilıcalı ile ilgili yıllar sonra itirafta da bulundu. Ilıcalı ile arasının iyi olmadığını belirten Üşümezsoy, geçmişte aldığı teklifi açıkladı. Üşümezsoy, Yok Böyle Dans programı için Acun Ilıcalı’nın kendisine 500 bin dolar teklif ettiğini söyledi ve şunları kaydetti: Acun bana ‘Baş star sensin’ dedi ama ben teklifi reddettim. Bu sebeple aramızda kan davası gibi bir durum var.

"Timsah dolu göle atladım"

Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca yıllar önce yaşadığı bir televizyon programı deneyimini de aktardı. “Bir yarışma programı için Kenya’ya gittik ve bir anda timsah dolu göle atladım, yüzmeye başladım. Tuğba Özay da yanımdaydı. Araştırmıştım; timsahlar dört ayakları yere basmadan avlarına saldırmıyor. Bu güvenle çok rahat yüzdüm, yapım çok güzel görüntüler aldı. Ama herkes çok korkmuştu.”