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Serhat Akın'a yönelik saldırıda 5 zanlı tutuklandı

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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Serhat Akın'a yönelik saldırıda 5 zanlı tutuklandı
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İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kasten adam öldürme suçu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile E.Ü, İ.T, Y.G. ve M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 6 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk ettiği 6 şüpheliden 5'i “tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı, şüphelilerden M.A ise yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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