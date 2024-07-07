SGK emeklilere duyurular için internet sitesi açtı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emeklilere yönelik duyurular için oluşturduğu "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'http://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.

Dijital kimlik kartı oluşturulacak

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.