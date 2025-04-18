Silivri'den Can Atalay'dan mektup: Er ya da geç Hatay'a karşı görevimi yerine getireceğim

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden el yazısıyla mektup gönderdi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Atalay'ın mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

♦️Hukuka aykırı bir şekilde hala tutuklu bulunan Hatay Milletvekilimiz Sayın @CanAtalay1 ‘ı ziyaret ettim.



♦️Hatay'ın bütün sorunlarını konuştuk.Bir an önce Hatay'a gelmek için Can atıyor. Bütün Hataylılara yürekten sevgi ve selamlarını iletti.



♦️İnşallah en kısa zamanda… pic.twitter.com/UH8CxuQ9Nd — Servet Mullaoğlu (@MullaogluServet) April 18, 2025

Mullaoğlu paylaşımına, "Hatay'ın bütün sorunlarını konuştuk.Bir an önce Hatay'a gelmek için Can atıyor. Bütün Hataylılara yürekten sevgi ve selamlarını iletti. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılarak, bizimle birlikte Hatay'a ve Ülkemize en güzel bir şekilde hizmet etmeye devam eder" notunu düştü.

"Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim"

Atalay ise mektubunda "Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim" dedi.

Atalay'ın mektubu şöyle:

"Pek kıymetli Hataylı hemşehrilerim, Avukat Servet Mullaoğlu meslektaşım geldi. Deprem sonrasındaki sıkıntıların nasıl sürdüğünü ve Suriye'de yaşanan mezhepçi katliamlara karşı hassasiyetinizi bir de kendisinden işittim. Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim."