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Silivri'den Can Atalay'dan mektup: Er ya da geç Hatay'a karşı görevimi yerine getireceğim

Can Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden mektup gönderdi. Atalay, "Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim" notunu düştü.

Haber Merkezi
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Silivri'den Can Atalay'dan mektup: Er ya da geç Hatay'a karşı görevimi yerine getireceğim
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, yaklaşık üç yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden el yazısıyla mektup gönderdi.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Atalay'ın mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Mullaoğlu paylaşımına, "Hatay'ın bütün sorunlarını konuştuk.Bir an önce Hatay'a gelmek için Can atıyor. Bütün Hataylılara yürekten sevgi ve selamlarını iletti. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılarak, bizimle birlikte Hatay'a ve Ülkemize en güzel bir şekilde  hizmet etmeye devam eder" notunu düştü.

"Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim"

Atalay ise mektubunda "Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim" dedi.

Atalay'ın mektubu şöyle:

"Pek kıymetli Hataylı hemşehrilerim, Avukat Servet Mullaoğlu meslektaşım geldi. Deprem sonrasındaki sıkıntıların nasıl sürdüğünü ve Suriye'de yaşanan mezhepçi katliamlara karşı hassasiyetinizi bir de kendisinden işittim. Er ya da geç Hatay'a, Hataylılara karşı görevimi yerine getireceğim."

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