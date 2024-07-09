Sinan Ateş'in öldürülmeden önceki son anları ortaya çıktı: Tetikçi 47 dakika beklemiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesinin görüntüleri ortaya çıktı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ, Sinan Ateş'in son anlarını ve tetikçi Eray Özyağcı'nın eski Ülkü Ocakları genel merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği görüntüleri yayınladı.

Olay öncesine ilişkin görüntülerde tetikçi Eray Özyağcı, Vedat Balkaya tarafından motosikletle Keçiören'de kaldığı evden Çukurambar'a getiriliyor.

Bu sırada Sinan Ateş, Cuma namazı için Çukurambar'daki ofisinden çıkıyor. Tetikçi Özyağcı, iki arkadaşıyla yürüyen Sinan Ateş'i takip ediyor. Özyağcı, bir süre yürüdükten sonra kaldırımda duruyor. Kameralara göre, Özyağcı tam 47 dakika Ateş'in dönmesini bekliyor. Saat 13.34'te ise tetikçinin Sinan Ateş'e silahlı saldırı düzenlediği ve Ateş'in iki arkadaşıyla çatıştığı görülüyor.

Özyağcı, cinayeti işledikten sonra motosikletle bekleyen Balkaya tarafından olay yerinden kaçırılıyor. Balkaya, Özyağcı'yı Gölbaşı'na götürüyor.

Özyağcı'nın Ankara Gölbaşı'nda Tolgahan Demirbaş'ın aracına bindiği görülüyor. Bu araç da tetikçiyi geçici olarak bir çiftliğe bırakıyor.