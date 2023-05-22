Sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor
28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor.
AA
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sınır kapılarında oy verme işlemleri sürüyor.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.
Sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.
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