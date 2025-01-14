Şirketlere TMSF'den kayyım, yeni torbada

CANAN SAKARYA / ANKARA

9. Yargı Paketinden, muhalefet partilerinin eleştirisi üzerine çıkarılan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyım olarak atanmasına ilişkin düzenleme, AK Parti’nin geçtiğimiz hafta Meclise sunduğu torba yasa teklifiyle yeniden getirildi.

9. Yargı paketinde yer alan düzenleme muhalefet partileri tarafından Anayasa’ya aykırı olduğu, ekonomik ve ticari faaliyetler üzerinde risk oluşturduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. AK Parti’nin en düşük emekli aylığının artışını sağlayan düzenlemenin de yer aldığı yasa teklifiyle Meclise yeniden getirdiği düzenlemeye göre, TCK’nın “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Terörizmin finansmanı suçu” başlıklarındaki suçların işlendiği konusunda kuvvetli şüphenin varlığı halinde CMK kapsamında şirketlere veya malvarlığına kayyım atanmasına karar verilmesi durumunda 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanabilecek.

Kayyım atanan şirketlerin genel kurul yetkileri, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın TMSF tarafından kullanılacak. Bu şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunları nedeniyle şirketin veya varlıklarının ya da malvarlığı değerlerinin kısmen veya tamamen satılmasına veya feshi ile tasfiyesine TMSF tarafından karar verilebilecek.

Azınlık hisse rızası aranmayacak

Satış ve tasfiye işlemleri, ilgili şirketin yönetim kurulu veya malvarlığı değerleri kayyım temsilcileri ya da TMSF tarafından yerine getirilecek. Satış ve tasfiye işlemlerinde azınlık hisselerinin sahiplerinin rızası aranmayacak. Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek.

Fesih ve tasfiye işlemleri sonunda borçlar ödendikten sonra kalan tutar, yargılamanın kesin hükümle sonuçlandırılmasına kadar açılan bir hesapta nemalandırılacak. Bu şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin müsaderesine karar verilmesi halinde, müsadere kararı, şirketlerin veya malvarlığı değerlerinin, bunların yönetim kurulları veya kayyım temsilcilikleri ya da TMSF tarafından satışı veya tasfiye edilmesi ile yerine getirilecek.