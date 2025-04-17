Sırrı Süreyya Önder'in son görüntüsü ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı. Show Haber'in haberine göre rahatsızlanmadan önce Beyoğlu'da yemek yiyen Sırrı Süreyya Önder'in görüntüleri ortaya çıktı.

Önder'in öğle sonrasında Beyoğlu'ndaki lokantaya gitti.

Personelle şakalaştı siparişini verdi

Önder lokantada girerken keyifliydi. Lokantada çalışanlarla kısa bir sohbetin ardından sarma ve güveç siparişini verdi. Masasına oturdu siparişini beklerken cep telefonuna göz attı.

Rahatsızlanmadan önceki son fotoğrafı

Evine geldikten sonra fenalaştı

Önder yemek yediği sırada hem lokantanın sahibi aynı zamanda film yapımcısı olan Selahattin Kat'la kısa bir sohbet etti. Beyoğlu'ndaki mekândan çıktıktan sonra evine gelen Önder fenalaştı ve ambulans istedi.