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Kılıçdaroğlu'ndan Önder açıklaması: Uyutulma süresi uzatıldı

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’i hastanede ziyaret ederek, sağlık durumuna ilişkin “Uyutma süresi beş güne çıkarıldı, hastane tüm çabayı gösteriyor, hepimizin ortak dileği sağlığına kavuşması” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
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Kılıçdaroğlu'ndan Önder açıklaması: Uyutulma süresi uzatıldı
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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uyutma süresini beş güne çıkartmışlar. Bu da ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Allah'tan şifa diliyorum. Sürekli bakıldığını, değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen bütün çabaları gösterdiğini ifade ettiler. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. 

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