Kılıçdaroğlu'ndan Önder açıklaması: Uyutulma süresi uzatıldı

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi süren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Uyutma süresini beş güne çıkartmışlar. Bu da ifade edildi. En kısa sürede sağlığına kavuşması hepimizin ortak arzusu. Allah'tan şifa diliyorum. Sürekli bakıldığını, değerlerinin sürekli izlendiğini, hastanenin elinden gelen bütün çabaları gösterdiğini ifade ettiler. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.