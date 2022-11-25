Şişli'de bir evde 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu
İstanbul Şişli'de bir evde 2’si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
AA
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Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya giden polis ekipleri Çilingir yardımıyla ihbar üzerine binaya girdi. Ekipler, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.
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