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Şişli'de bir evde 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu

İstanbul Şişli'de bir evde 2’si kadın 3 kişinin cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya giden polis ekipleri Çilingir yardımıyla ihbar üzerine binaya girdi. Ekipler, içeride 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı.

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