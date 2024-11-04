Şişli'de öldürülen 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi memleketinde defnedildi
İstanbul Şişli'de 2 gün boyunca kayıp olan ve Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi.
İstanbul Şişli'de kendisinden haber alınamayan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cesedi, Feriköy Mezarlığı'nda bulunmuştu.
Cinayetin ardından yürütülen soruşturmada Şirin'in, 49 yaşındaki kağıt toplayıcısı Mustafa Örün tarafından öldürüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan Örün, cinayeti işlediğini itiraf ederken sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İstanbul'da yapılan otopsinin ardından Şirin'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Yeni Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Hanilçi'nin cansız bedeni toprağa verildi.