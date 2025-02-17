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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ankara'da deprem! Bir okul tahliye edildi (Video)

Son dakika haberi... Ankara'da merkez üssü Yenimahalle olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem nedeniyle bir okuldaki öğrenciler, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ankara'da deprem! Bir okul tahliye edildi (Video)
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Ankara kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntı panik yarattı.

Depremle ilgili Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. 

Saat 13:20'de meydana gelen depremin merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olarak açıklandı. 

Depremin derinliği 11.48 km olarak ölçüldü. 

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.

Tedbir amaçlı bir okul tahliye edildi

Kısa süren depremin ardından Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Depremi hisseden ve çocuklarını merak eden aileler ise hemen okula geldi.

Ankara Valiliği'nden deprem açıklaması

Ankara Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada "İlimizde bugün saat 13.20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

Mansur Yavaş: Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır"

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an itibarıyla olumsuz bir ihbar tarafımıza ulaşmamıştır" ifadelerini kullandı.

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