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Ankara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldi

Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Aleyna Harman
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Ankara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldi
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Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ankara deprem bakımından çok güvenlidir

Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, "Ankara deprem bakımından çok güvenlidir. Orası Atatürk’ün başkentidir. Küçük depremler ürpertebilir, ancak yıkıcılık konusunda sakıncalı bir durum yoktur. İyi yaşamlar dilerim" ifadelerini kullandı.

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