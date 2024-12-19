SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Denizli'de yine deprem oldu
Son dakika haberi... Denizli'de merkez üssü Baklan ilçesi olan 3.9 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Denizli’de dün sabaha karşı merkez üssü Güney ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Denizli'de saat 04.58 sularında bir deprem meydana geldi. Baklan ilçesi merkezli depremin şiddeti 3.9 olarak duyuruldu.
Yer kabuğunun 7.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen orta büyüklükteki deprem sonrası bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremle ilgili olarak şuana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.
Denizli dün de sallanmıştı
Denizli’de dün sabaha karşı merkez üssü Güney ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi olan 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı daha kaydedilmişti.