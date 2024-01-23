Bahçeli'den emekliye ek zam mesajı: 'Daha fazlasını hak ediyorlar'

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızı takip eden vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi özlemle selamlıyorum. Anadolu insanımızın, his dünyasına nüfus etmek fikir insanının yegane hedefi olmalıdır. Halktan kopuk olan halkın değer yargılarına ters düşecektir. Vatana ruh katan güç kaynaklarından biri de milli duygu ile birleştiren Anadolu irfanıdır.

Anadolu irfanına güveniyoruz. Millet iradesini varlığımızın kilit taşı olarak görüyoruz. Nefisleri azanlar, iflas olmaz hastalardır. Bunların ne kendilerine ne de ülkeye faydası dokunamaz. İnsan onuruna saygılı değillerdir. Koltuk için her türlü kötü role taliplerdir. Siyaset devşirmelerine ülkemiz emanet edilemez. Mayıs seçimlerinden sonra üçüncü fırsat olan 31 Mart seçimleri ile Türkiye'miz iyice hızlanacak. Yerel seçimlere vurulan paslı zincirler kırılıp atılacak. Belediyelerde 5 yıllık yol haritası Türk milleti tarafından belirlenecektir. Kaybedenler kulübünde sıralanacaklardır. Demlenmiş CHP Anadolu irfanı karşısında mağlup olacak. Sözde aydınlar, demokrasi muhalifleri, Cumhuriyet karşıtları 31 Mart'ta unutmayacakları ders alacak.

Cumhur ittifakı 31 Mart'ta Türkiye'nin geleceğini inşa edecektir. MHP ve Cumhur İttifakı saygın adayları kademe kademe açıklamaktadır. Adaylarımız milletin takdirini kazandı. 385 adayımızı duyurdu. İnandık, başarmak için yola çıktık. Ayırmadan,, ayrışmadan çalışacağız. Birliğin gücü ile herkese ulaşacağız.

"Türkiye'de Dersim diye bir yer yok"

Demlenmiş CHP'nin belediyelerindeki rüşvet çarklarının nerelere dayandığı herkesin bildiği skandallardan bir kısmı. Büyükçekmece'deki şaibeler, belediye mensupları tarafından kaba güç gösterileri her vicdan sahibi tarafından eleştirilmiştir. Köhne zihniyet milletle arasına duvar çemiştir. Bunların demokratlığı köprüyü geçene kadar. CHP başkanına hatırlatırım ki Türkiye'de Dersim diye bir yer yok, olan ise tunç yüreklilerin yaşadığı Tunceli'dir. İstanbul'u kurtarmak vatan borcudur.

"İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak"

Ankara'dan demlenip Kandil'den dökülen CHP gidecektir .Türk ve Türkiye yüzyılı gerçekleşecektir. 31 Mart tarihi önemde. Mayıs seçimlerinin tamamlayıcı ve üçüncü halkasıdır. CHP'de çatlak sesler, çarpık hedefler öne çıktı. İç karışıklık had safhada. Davul ile tokmak ayrı ayrı kişilerde bulunan partiye güven duyulamaz. İstanbul muradına erecek, Ankara'ya altı ok değil Altınok mührünü vuracak. Cumhur 31 Mart'ta milli haklarımızın müdafaası için başarılı olmalıdır. Beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır.

Azimli ve inançlı insanlarımızın desteği ile üstüne ne düşüyorsa sonuna kadar yapacaktır. 31 Mart seçimlerine hazırlık amacı ile ilk toplantımızı Misakı Milli'nin 104. yılında Mersin'de yapma kararı aldık. 4 Şubat'ta da Manisa'da gerçekleştireceğiz.

Gazze'de 25 bine yakın insan terör devleti İsrail tarafından hayattan koparıldı. BM'ye göre 2.3 milyon nüfusu olan Gazze'de 1.9 milyon insanın yerinden edilmiştir. İsrail'e ABD'nin desteği işlenen soykırım suçuna ortaklıktır. Zalimler mazlumların kanını nehir gibi akıtmakta. İlk şart iki devletli çözümdür. İsrail başkanının buna sıcak yaklaşmaya başladığı iddia edilmektedir. Bağımsız ve egemen Filistin devleti kabul edilmeli. Bebekleri öldüren barbarların yakasından tutulup burunlarından fitil fitil getirilmeli.

Türk İslam kudreti yalnız kılıçla değil, kalemle kitapla gücüne güç katmıştır. Türk İslam kültürü gelişme rotasını koruyamamıştır. Bilimdeki sıçrama maliyetlerin kabarmasına sebebiyet vermiştir. Birliğimizi ve varlığımızı muhafaza etmek en önemli kuraldır. Tarih bir milletin hafızasıdır. Türk milletinin sinesinden doğmuş vatan evladını, yüz akımızı uzaya uğurladık. Mersin Silifke doğumlu Alper Gezeravcı kardeşimizin bulunduğu kapsül uzay istasyonuna kenetlendi. Bu gelişme Türk milleti için tarihi değer ve önemdedir. Bir gün gelecek uzayda daha büyük keşiflere Türk çocukları imza atacaktır. Türk milleti artık uzaydadır. Burada ben de varım demiştir. Alper kardeşimize başarılar diliyorum. En büyük desteği veren cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum.

"Emekli maaşlarına iyileştirmeyi destekliyorum"

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde geçen günlerde yaşanan hadise pek çok çevrede tartışılmıştır. Kaymakamımız cuma namazı için camiye gitmiştir. İmam, hutbe sırasında şehitlerin kısmını es geçmiştir. Kaymakam müdahale ederek okunmasını sağlamıştır. Kaymakam şiddet uyguladığı bahanesiyle küçük bir çizik için darp raporu almak müslümanca bir tavır değildir. Şehitlerimizin Kuran-ı Kerim'de köşkleri cennetedir. Kulp Kaymakamımız Burak Akeller'i alnından öpüyorum.

Emekli maaşlarına iyileştirmeyi destekliyorum. Daha fazlasını hak ediyorlar.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin kanun teklifi

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, "Komisyonda MHP üyesi arkadaşlarımız destek vermiştir. Bu tavır Genel Kurulda da geçerli olacaktır" dedi.