Son dakika! Bakan Yumaklı açıkladı: 3 yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de orman yangınları ile ilgili son duruma ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, İzmir Karşıyaka Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

"Risk altında olunan yerlerle ilgili valilik boşaltma kararı verdi"

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

Buradaki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına başlandı. İzmir, Muğla ve Çeşme'de makilik alanda çıkan yangınlar vardı. Orman ekiplerimiz olay yerine intikal edip, müdahaleye başladılar. Emniyet ekipleri TOMA'lar, müdahale edebilecek kimler varsa, müdahale ettiler. Risk altında olunan yerlerle ilgili valilik boşaltma kararı verdi. Zarar gören ev ve can kaybı çok şükür yok. Hali hazırda, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yeniden bir risk oluşmaması adına ekiplerimiz çalışmalara devam edecek.

Rüzgar etkisi: Bayrak direğini bile yerinden söken bir rüzgar var

İzmir Menderes yangını sarp bir arazideydi. Gece boyu arkadaşlarımız karadan olabildiği kadar müdahale etti. Yangının başlangıcından itibaren yangının enerjisi düşürüldü. Burası da kontrol altına alınmaya yakın. Aydın Bozdoğan'daki yangınla ilgili de 5 uçakla müdahale devam ediyor. 3 gündür çalışıyoruz. Bayrak direğini bile yerinden söken bir rüzgar var. Burası da kısmen kontrol altına alındı. Burası bizi çok endişelendiriyordu.

"Tek bir nokta kaldı"

Diğer yangın Manisa Gördes yangını çok geniş alana yayılmıştı. 1 uçak 10 helikopter ve çok ciddi kara gücüyle müdahale devam ediyor. Sadece bir alan kaldı. Burası da kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın yangınlardan. Karabük Ovacık'ta 2 helikopterle birlikte ulaşılamayan alanlara müdahale devam ediyor. Burasının da enerjisi düşürüldü. Yine burası da kısmen kontrol altına alındı. Uşak Eşme'de 4 helikopterle yangına müdahale ediliyor. Tek bir nokta kaldı. Arkadaşlarımız yoğunlaştı. Yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah gün içerisinde kontrol edildi bilgisini vermiş olacağız.