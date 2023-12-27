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Son dakika: Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika: Çankırı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Çankırı'da 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD'ın internet sitesindeki bilgilere göre, saat 16.04'te meydana gelen 7 km derinliğindeki depremin merkez üssü Ilgaz.

Deprem, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale'de hissedildi.

Deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenilirken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Depremin en fazla hissedildiği Kastamonu'nun Tosya ilçesinde vatandaşlar sokağa çıktı.

 

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