Son dakika: CHP, 31 Mart seçimlerindeki başkan adaylarını açıkladı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde 227 seçim çevresinde adayların tam listesini açıkladı.
CHP Parti Meclisi (PM), aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı belediye başkan adayını belirledi.
İzmir için aday ismi açıklanmadı
Listede İzmir için aday açıklanmaması dikkatlerden kaçmadı. Parti Meclisi, 23 seçim bölgesinde önseçim yapılmasının, 57 seçim bölgesinde de önseçim yapılma yetkisi verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Parti Meclisi 'nden Zİmir için aday ismi çıkmadı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük şehirlerde CHP'nin başkan adayları şöyle:
İstanbul: Ekrem İmamoğlu
Ankara: Mansur Yavaş
Bursa: Mustafa Bozbey
Bolu: Tanju Özcan
Balıkesir: Ahmet Akın
İşte bölge bölge CHP'nin belediye başkan adayları...
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