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Son dakika: CHP, 31 Mart seçimlerindeki başkan adaylarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart Yerel Seçimlerinde 227 seçim çevresinde adayların tam listesini açıkladı.

Haber Merkezi
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Son dakika: CHP, 31 Mart seçimlerindeki başkan adaylarını açıkladı
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CHP Parti Meclisi (PM), aralarında İstanbul, Ankara ve Bursa'nın da yer aldığı belediye başkan adayını belirledi.

İzmir için aday ismi açıklanmadı

Listede İzmir için aday açıklanmaması dikkatlerden kaçmadı. Parti Meclisi, 23 seçim bölgesinde önseçim yapılmasının, 57 seçim bölgesinde de önseçim yapılma yetkisi verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Parti Meclisi 'nden Zİmir için aday ismi çıkmadı.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük şehirlerde CHP'nin başkan adayları şöyle:

İstanbul: Ekrem İmamoğlu

Ankara: Mansur Yavaş

Bursa: Mustafa Bozbey

Bolu: Tanju Özcan

Balıkesir: Ahmet Akın

İşte bölge bölge CHP'nin belediye başkan adayları...

Ayrıntılar geliyor...

 

CHP, 5 büyük şehirde adaylarını belirledi

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CHP, 5 büyük şehirde adaylarını belirledi
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