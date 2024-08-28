SON DAKİKA... Diyarbakır İl Jandarma Komutanı'ndan kayıp Narin açıklaması: Sonuca çok yaklaştık

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8’inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin aile bireyi olduğu açıklandı. Narin'in annesi haberi duyunca fenalaşarak yere yığıldı.

İl Jandarma Komutanı: Sonuca çok yaklaştık

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da açıklamada bulundu. Yıldırım, "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık. Kızımızı sağ salim bulacağız. Sonuca çok yaklaştık. Elimizde önemli deliller var bulacağız" açıklamasında bulundu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız. Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."

İşte Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım'ın o açıklaması:

Ne olmuştu?

Olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, saat 20.00 sıralarında jandarma karakola giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Su kuyuları ve tarlalarda arama çalışması

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama çalışması başlattı. 100 personelden oluşan AFAD ile Dicle Üniversitesi, Kup Belediyesi ile Kayapınar Belediyesi arama kurtarma ekipleri de mahalle çevresindeki 500 dönümlük pamuk ve mısır tarlalarında arama yapıyor. Jandarma ekiplerinin mahalle çevresinde oluşturdukları uygulama noktalarında giriş ve çıkış yapan araçlardaki arama çalışması da sürüyor.

İhbar üzerine derede kepçe ile çalışma başlatıldı

Narin Güran'ı arama çalışmaları kapsamında gelen bir ihbar üzerine jandarma ekipleri, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan derede çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nden talep edilen kepçe ile başlatılan çalışmalarda deredeki suyun debisinin düşürüleceği, ardından da dere boyunca arama çalışması başlatılacağı belirtildi.