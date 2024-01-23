Son dakika... Ekrem İmamoğlu, Başak Demirtaş'ın olası adaylığıyla ilgili ilk kez konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Yedikule Gençlik Spor Tesisi’nin açılışına katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul’da belediye başkan adaylığı için “Halk ister partimiz de uygun görürse düşünebiliriz” açıklamasına şu yanıtı verdi:

“Bir başka partinin aday çıkartıp çıkartmayacağıyla ilgili, diğer bir adayın yorum yapması doğru değil. Dolayısıyla bu konu DEM Parti’nin karar vereceği bir konu. Benim yorum yapmamı gerektirecek bir durum değil.”