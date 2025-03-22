  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi başladı
Takip Et

SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi başladı

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SON DAKİKA... Ekrem İmamoğlu'nun ikinci ifadesi başladı
Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiaları ile, yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek ifade işlemlerini başlattı.

Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyorEkrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyorGündem

 

Gündem
Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor
Ekrem İmamoğlu'ndan bir mesaj daha: Üç gündür ülkemizin ekonomisi daha da eriyor
İmamoğlu'ndan ön seçim çağrısı: Bütün partili yol arkadaşlarımı eksiksiz sandığa davet ediyorum
İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Ön seçim çağrısı yaptı
ODTÜ'de öğrencilere kampüsten çıkış yasağı: Anayasal haklarımız ihlal ediliyor
ODTÜ'de öğrencilere kampüsten çıkış yasağı: Anayasal haklarımız ihlal ediliyor
Türkiye'nin özelleştirme geliri 72 milyar dolara yaklaştı
Türkiye'nin özelleştirme geliri 72 milyar dolara yaklaştı
Ekrem İmamoğlu’nun avukatından soruşturma süreci açıklaması: Masumiyet karinesi ihlal edildi
Ekrem İmamoğlu’nun avukatından soruşturma süreci açıklaması: Masumiyet karinesi ihlal edildi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de eylem yasakları devam ediyor: 22 Mart'ta hangi yol ve duraklar kapalı?
İstanbul ve Ankara'da bugün hangi yol ve duraklar kapalı?