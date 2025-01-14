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Son dakika: İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava açıldı

Son dakika haberi... İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri hakkında dava açıldı.

Haber Merkezi
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Son dakika: İstanbul Baro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında dava açıldı
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile Yönetim Kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ve Bengisu Kadı Çavdar’ın görevlerine son verilmesi ve yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlandı.

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre Baro başkanı ile yönetim kurulu üyeleri hakkında İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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