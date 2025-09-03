  1. Ekonomim
Son dakika! İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, İstanbul Çekmeköy'de Mustafa Can G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katil zanlısı Mustafa Can G'nin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bugün saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşınaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Şüpheli yakalandı.

Başsavcılık açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın öldürülmesine ilişkin Başsavcılıktan açıklama yapıldı.

Açıklamada "03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır." bilgileri verildi. 

