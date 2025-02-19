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SON DAKİKA... İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi

Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi.

Haber Merkezi
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SON DAKİKA... İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
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Meteoroloji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Valiliğin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. İstanbul’un tüm ilçelerinde kar yağışı bugün itibarı ile yurdu esir alacak. 4 gün boyunca sürecek olan kar yağışı için vatandaşlar uyarıldı.

Bir ilçede okullar tatil edildi

Kar yağışı sonrası Sultangazi'de okulların tatil edildiğı duyuruldu.

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