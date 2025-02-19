SON DAKİKA... İstanbul'da kar yağışı başladı, bir ilçede okullar tatil edildi
Son dakika haberi... İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'da Sultangazi ilçesinde okullar tatil edildi.
Meteoroloji, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Valiliğin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. İstanbul’un tüm ilçelerinde kar yağışı bugün itibarı ile yurdu esir alacak. 4 gün boyunca sürecek olan kar yağışı için vatandaşlar uyarıldı.
Bir ilçede okullar tatil edildi
Kar yağışı sonrası Sultangazi'de okulların tatil edildiğı duyuruldu.