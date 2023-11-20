Son dakika... İYİ Parti'den Ümit Dikbayır kararı: Kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son dakika haberi... İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti binasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in yakınlarının hesaplarını incelettiği iddia edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın İYİ Parti’den kesin ihracının talep edildiğini duyurdu.
Zorlu, "Bahsettiğiniz isim (Ümit Dikbayır) Genel Başkanımızın imzasıyla, yetkileri çerçevesinde tedbirli ve kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Konuyla ilgili detayları yetkili arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde paylaşır" dedi.
Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hesaplarını incelettiği iddiasıyla gündeme gelmişti.