Son dakika... Manifest grubu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyeleri adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti.

Hakim karşısında çıkan grup üyeleri, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta düzenlenen Manifest konserine soruşturma açıldığını duyurmuştu. Grup hakkında "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Açıklamada, grubun konserdeki dans ve gösterilerinde "edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan" hareketlerde bulunduğu iddia edildi. Savcılık bu hareketlerin çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini söyledi.

Manifest grubu kimlerden oluşuyor?

Manifest grubu, Hypers New Media ajansının Big5 Türkiye adlı yetenek yarışmasının kazananları Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor.

Grup, Big5 yarışmasının bitmesinin ardından 16 ve 17 Şubat'ta İstanbul'da verdiği lansman konserleriyle sahne hayatına başladı.

Aradan geçen sürede birçok festival ve sahnede on binlerce hayranıyla bir araya geldi.

Grubun ilk albümü "Manifestival" 13 Haziran'da yayımlandı. Grup, Haziran'da Türkiye turnesi düzenleyeceğini duyurdu.

Manifest'in sosyal medya hesaplarında yer alan güncel turne takvimine göre grup Eylül, Ekim ve Kasım'da Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Ankara'da sahne alacak.

Grubun sosyal medya platformları Instagram, TikTok, X ve YouTube'da ise toplam iki milyon kadar takipçisi bulunuyor.

Müzik uygulaması Spotify'daki aylık dinleyici sayısı ise 4.2 milyonun üzerinde bulunuyor.