SON DAKİKA! Kayıp Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 13'üncü gününde sürerken soruşturma kapsamında gözaltına alınan amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğu ihbarında bulundu.

İhbarla bölgeye Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının 11'inci gününde amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi’nin de muhtarı olan S.G. gözaltına alındı. Narin’in anne ve babasından alınan DNA örnekleri şüpheli ile karşılaştırıldı.

Komandolar Narin için araziye inmiş kıyafetleri bulmuştu

Narin’i arama çalışmaları 12’nci gününde çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi’ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirmişti.

Elbise ve bez parçaları bulunmuştu

Komandolar, arazi ve mısır tarlalarında yürüttükleri çalışmalarda buldukları elbise ve kumaş parçalarını delil olarak toplayarak, inceleme için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna sevk etmişti.

Ekipler çalışmaları mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir bölgede yoğunlaştırdı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen ekipler, iz arama köpekleri ve iş makineleriyle çalışma başlattı.

Gözaltına alınan amca S.G.'nin aracındaki DNA örneği ile Narin'in kıyafetlerindeki DNA örneği eşleşti. Amcanın, Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı belirlendi.

Babadan gözaltı açıklaması

Narin Güran’ın babası Arif Güran, gözaltılar ile ilgili İhlas Haber Ajansı'na verdiği röportajda, ifadeye çağırılmalarına ilişkin “Muhtarı da ifade için çağırırlar, beni de annesini de çağırırlar. Bu karalama niye?” demişti.

"Çember daraldı" demişti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da "Dakika dakika her şeyi kayıt altına aldık" demiş ve çemberin daraldığını söylemişti. Yıldırım "Elimizde önemli deliller var bulacağız" demişti.