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Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı

Ev hapsindeyken eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldüren ve Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e gerçekleştirilen saldırının azmettiricisi Servet Bozkurt yakalandı.

Haber Merkezi
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Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Servet Bozkurt yakalandı
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Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e saldırıyı azmettiren Selman Bozkurt yakalandı.

Bozkurt elektronik kelepçeli olduğu halde eşini ve eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü kişiyi öldürmüş ve ardından kayıplara karışmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara'da cinayet işleyen Servet Bozkurt'un, İstanbul'da bir otede seyir halindyeken yakalandığını duyurdu. Emniyet, Bozkurt'un İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"Bugün Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, S.B. isimli şüpheli şahsın H.Ş. ve eşi E.B'yi öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur. Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan S.B. isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

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