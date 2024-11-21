SEC Başkanı Gary Gensler'den istifa kararı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinde SEC başkanlığından ayrılacağını duyurdu.

Wall Street'e karşı sert tutum

CNBC-e'nin haberine göre Nisan 2021'de Başkan Joe Biden tarafından atanan Gensler, göreve geldiği günden itibaren Wall Street ile sık sık karşı karşıya kaldı. SEC başkanı olarak agresif bir düzenleme ve yaptırım kampanyası yürüten Gensler, bu süreçte kurumun denetlediği şirketlerle sıkça ters düştü. Finans dünyasındaki reformcu yaklaşımı ve özellikle kripto para sektörüne yönelik sert tavrı ile dikkat çekti.

Eski bir Goldman Sachs yöneticisi olan Gensler, 2008 mali krizinin ardından ilerici bir reformcu olarak ön plana çıkmış ve finans dünyasında devrim niteliğindeki Dodd-Frank yasasının yürürlüğe girmesinde kritik bir rol oynamıştı. SEC başkanlığı döneminde ise, sadece regülasyonlarla değil, aynı zamanda medya ile kurduğu ilişkiyle de farklı bir liderlik sergiledi. Televizyon röportajları ve kripto para sektörüyle yaşadığı açık çatışmalarla Gensler, SEC başkanları için alışılmadık bir kamu profili çizdi.

SEC'nin tarihsel rolü ve Gensler'in farklı yaklaşımı

SEC, 1930'larda yatırımcıları korumak ve menkul kıymet piyasalarını düzenlemek amacıyla kuruldu. Geleneksel olarak daha teknik ve düşük profilli bir yaklaşımı benimseyen kurum, Gensler’in liderliğiyle farklı bir yola girdi. İklim ifşaları gibi ilerici politikaları gündeme taşıyan Gensler, bu politikaların bazılarını yoğun sektör tepkileri sonrası sulandırmak zorunda kaldı.

Gensler’in liderliği sırasında SEC, hedge fonlarından özel sermaye şirketlerine, merkezi olmayan finans platformlarından değiştirilemez token'lara kadar birçok sektörle yasal mücadele içerisine girdi. Bu sert tutum, hem kurum içerisinde hem de dışarıda eleştirilere neden oldu. SEC komisyon üyelerinden Hester Peirce ve Mark Uyeda, Gensler’in sektör gruplarıyla yeterince etkileşim kurmadığını ve yeni finansal teknolojilere karşı aşırı agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Kripto para endüstrisi ile çatışma

Gensler’in SEC başkanlığı dönemindeki en dikkat çekici konu başlıklarından biri, kripto para endüstrisiyle yaşadığı çatışmalar oldu. Önceki SEC Başkanı Jay Clayton tarafından başlatılan blockchain şirketlerine dava açma eğilimi, Gensler döneminde yoğunlaşarak devam etti. Özellikle Kasım 2022'deki FTX çöküşünün ardından SEC’in kripto para piyasalarına yönelik yaptırımları hız kazandı. Gensler liderliğindeki SEC, 2023 yılı içerisinde Coinbase ve Binance gibi sektörün en büyük iki şirketine dava açtı. Gensler, sektörde yaygın dolandırıcılık ve uyumsuzluk olduğuna sık sık vurgu yaptı.

Fortune dergisine geçen yıl verdiği bir röportajda, "Şirket üstüne şirket, girişimci üstüne girişimcinin kamuoyunu yanılttığını, iflas ettiğini görüyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. Ancak bu agresif yaklaşım, Gensler’in liderliğine yönelik eleştirilerin de artmasına yol açtı. SEC içerisindeki bazı eski çalışanlar, Gensler’in baskıcı liderlik tarzının çalışan motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirtti.

Gensler'in yerine kim gelecek?

Gensler’in görevden ayrılmasıyla birlikte Trump yönetiminde SEC’nin yaklaşımının değişmesi bekleniyor. Trump’ın kripto para endüstrisine daha sıcak bir bakış açısıyla yaklaşacağına dair güçlü sinyaller bulunuyor. Henüz yeni SEC başkanı için bir aday açıklanmasa da, Robinhood’un baş hukuk görevlisi Dan Gallagher ve eski SEC komiseri Paul Atkins isimleri öne çıkan adaylar arasında. Ayrıca mevcut SEC komiseri Mark Uyeda’nın da bu görev için adı geçiyor, ancak Uyeda, bu tür spekülasyonları reddetti.